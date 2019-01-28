«Судьи от пожара не могут отойти». Посетители Арбитражного суда Петербурга и области жалуются на тройную очередь

Доступ в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ограничен. Посетители жалуются на небывалую очередь, в суде проблему не комментируют.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с утра 28 января очень сложно попасть в здание Арбитражного суда Петербурга и области. «Судьи все никак после пожара не отойдут. Тройная очередь на вход, ждем по полчаса», – говорят очевидцы.

Пропуск в здание осуществляют судебные приставы. В пресс-службе УФССП Петербурга «Фонтанке» уточнили, что работа осуществляется в обычном режиме, усиленного досмотра нет.

Советник председателя Арбитражного суда Петербурга и области Ольга Белисова не смогла помочь «Фонтанке» в установлении причины аншлага на входе в здание. Телефонный разговор Ольга Владимировна посчитала неприемлемым, так как не в силах установить личность корреспондента.

«Я не знаю, с кем разговариваю. Присылайте запрос за своей подписью на имя председателя суда Александры Володкиной или приходите и сами смотрите на очередь», – посоветовала она.

Ольга Белисова более 13 лет работала судьей, в том числе в Санкт-Петербургском городском суде. В 2013 году ее полномочия были прекращены.

Руководитель секретариата Мария Бикметова, уполномоченная председателем арбитражного суда взаимодействовать со СМИ, тоже не в курсе, что федеральным законодательством предусмотрен запрос в устной форме, и настоятельно порекомендовала перейти к эпистолярному жанру.

По данным картотеки арбитражных дел, сегодня в петербургском суде намечены 1154 заседания – это средняя цифра для понедельника.

После пожара на пятом этаже здания на Суворовском проспекте, 50/52, арбитражный суд формально возобновил работу в обычном режиме, но для посетителей и участников процесса процедура доступа к материалам существенно затруднена. Для тех, кто планировал получить документы или ознакомиться с ними 22 и 23 января, необходимо заново подавать заявку на новую дату. Выдача подготовленных документов началась только с 28 января.

Пожарная сигнализация в суде сработала утром 22 января. Приставы нашли очаг возгорания в закрытом кабинете и эвакуировали около 300 человек. Причиной пожара стал неисправный обогреватель. Работа суда была парализована в течение двух дней.