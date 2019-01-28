У россиянина в «Аллегро» изъяли инновационную сенсорную «плёнку» за 1,8 млн рублей

Гражданину России не удалось привезти в Петербург новую разработку под видом защитной плёнки для мониторов.

Как рассказали в пресс-службе Выборгской таможни, в поезде «Аллегро», который направлялся в Петербург, у пассажира нашли три тубуса, а в них – 10 пленок, якобы исключительно для защиты ЖК-дисплеев, как утверждал сам владелец. Однако таможенники не поверили ему на слово и отправили товар на экспертизу.

Выяснилось, что в тубусах россиянин перевозил сенсорные (мультитач) панели диагональю 55 дюймов, которые позволяют превратить любую поверхность, в том числе проекционные экраны, в сенсорную панель, реагирующую на прикосновения. Панели могут наклеиваться на окно, витрину или стекло, превращаясь при этом в интерактивные столы и сенсорные киоски, центры управления и конференции, демонстраторы дизайнерских проектов. Эксперты оценили изъятый товар в более 1,854 млн рублей.

Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.

Инновационная «плёнка», которая позволяет превращать обычное стекло в интерактивный экран (помещается между двух стёкол), в декабре 2018 года была представлена финской компанией Seloy Live Ltd на форуме стартапов и технологий Slush в Хельсинки. Главный операционный директор компании Юха Вянскя тогда рассказал «Фонтанке», что новая технология имеет большой потенциал в сфере ретейла, гостиничного и ресторанного бизнеса.