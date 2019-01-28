Детство на берегу залива: обзор школ

Сегодня юго-западная часть Петербурга – пожалуй, один из самых удобных и комфортных районов города. Некогда пустынные земли намыва насытили современным жильем, инфраструктурой, удобной не только взрослым, но и подрастающему поколению.

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Город в городе на берегу залива вот уже 10 лет активно застраивается комплексами комфорт-класса, и в ближайшие годы пополнится очередными проектами. Один из ярких и интересных – smart-комплекс «LEGENDA Героев», который представляет собой полноценный жилой квартал с собственной инфраструктурой. Дома «LEGENDA Героев» будут объединены не только архитектурной концепцией авторства студии «Евгений Герасимов и партнеры», но и галереей коммерческих помещений на первом этаже, а также общей внутридомовой территорией, которая представляет собой три закрытых двора с площадками для детских и командных игр, спортивными зонами, местами для отдыха жителей разных возрастов.

Инфраструктура южной приморской части Петербурга уже включает объекты дошкольного, общего и дополнительного образования. Они расположились как в границах квартала «Балтийская Жемчужина», так и за его пределами – в соседних кварталах юго-запада, расположенных от берега Финского залива до проспекта Маршала Жукова, а также в округе Сосновая Поляна.

Школы

Образовательная среда для школьников представлена тридцатью учебными заведениями: 28 государственных школ и 2 частные. Учебные заведения находятся на территориях МО Южно-Приморский (до пр. Маршала Жукова) и в округе Сосновая поляна (до пр. Ветеранов).

Чуть больше половины школ – общеобразовательные, работающие по основной образовательной программе. Для детей, имеющих склонности к языкам или гуманитарным предметам, работает 5 языковых школ: 3 школы с углубленным изучением английского языка, одна – немецкого языка и одна – финского языка; 3 гимназии с углубленным изучением гуманитарных предметов и нескольких языков, а также частные школы, где в программе заявлен упор на социальные науки и языки. Есть школы, которые дают углубленную подготовку по предметам художественно-эстетического цикла.

Для детей, которые имеют ярко выраженные таланты к музыке, вокалу, хореографии или театру есть специализированное учебное заведение, здесь таланты придется подтверждать перед строгой комиссией.

Будущим математикам, физикам, химикам, биологам, врачам подойдут программы лицеев с углублённым изучением предметов технического и естественнонаучного профиля.

В Южно-Приморской части города находятся и школы для детей с особыми потребностями в развитии. Это школы с коррекционными классами и для детей с ограниченными возможностями.

Есть в окружении общеобразовательные школы с нестандартными профилями: информационно-экономический (математика, информатика, экономика); с углубленным изучением социальных наук (история, правоведение и пр.) даст старт будущим юристам. Совсем уж нетривиальные навыки можно получить в школе с лицейским классом, где преподаватели из академии Макарова – знаменитой «Макаровки» – готовят настоящих моряков. Для практики в школе даже есть специальный тренажер-имитатор маломерного судна. Кстати, школа сотрудничает с ведущими морскими предприятиями страны.

В следующем материале мы расскажем о возможностях дополнительного образования Южно-Приморской части Петербурга.

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Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.