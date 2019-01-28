Легковой автомобиль упал с 80-метровой высоты в Чечне. Есть жертвы

Три человека на легковушке сорвались в пропасть в Шатойском районе Чечни. Причиной стала ошибка водителя.

Как сообщает ГУ МЧС республики, около 20:20 воскресенья, 27 января, на участке дороги Шатой – Итум-Кали между селами Вашендарой и Нихалой в пропасть глубиной около 80 метров сорвался легковой автомобиль. Предположительно, пишет 28 января «Кавказский узел», водитель превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина вылетела на обочину и упала с обрыва.

В автомобиле находились водитель и двое пассажиров, местные жители. Все трое погибли, спасатели поднимают тела из пропасти.