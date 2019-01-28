FT: Европейский газопровод для отказа от российского газа не удастся построить без согласования с РФ

Альтернативный газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу придется прокладывать через Балтийское море, что непременно приведет к пересечению с российским «Северным потоком — 2». Оператору системы транспортировки природного газа Gaz-System нужно будет договориться с «Газпромом» для реализации проекта.

Об этом сообщает издание The Financial Times.

В Варшаве считают, что российская сторона может воспользоваться ситуацией для затягивания строительства Baltic Pipe, который должен помочь Польше и странам региона снизить зависимость от экспорта российских энергоносителей.

Напомним, что в конце 2018 года Gaz-System и датский Energinet договорились о строительстве газопровода протяженностью 900 км. Проект должен помочь доставке почти 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии в Польшу через Данию. Согласно плану, газопровод может заработать уже в 2022 году.

«Северный поток — 2», маршрут которого проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, должны запустить в 2020 году, его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.