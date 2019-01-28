Картина нарушений ПДД меняется. Причина в том, что техника вытесняет живых гаишников

В 2018 году сотрудники ГИБДД возбудили дела по 131,1 миллиона нарушений ПДД. Это на 17% больше, чем за 2017 год. При этом 82,7% штрафов было вынесено при помощи дорожных камер. В то же время инспекторы после сокращения штата ГИБДД их выносят все меньше.

Как сообщает 28 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД, по итогам прошедшего года подразделения вынесли 129,2 миллиона постановлений, из которых нарушители оплатили 80% – это на 2% больше, чем годом ранее. При помощи камер было вынесено подавляющее большинство – 105,9 миллиона штрафов. Сейчас на дорогах работает почти 15 тысяч комплексов фото- и видеофиксации нарушений: 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных.

По данным МВД, чаще всего в России автомобилисты превышают скорость. В 2018 году было зафиксировано 87,3 миллиона таких нарушений, что на 26,7% больше показателя 2017 года. Затем идут нарушения требований знаков и разметки, которых за год стало больше на 59,2% – 8,6 миллиона штрафов. Третьим по популярности стал проезд на красный свет: 4,3 миллиона штрафов (на 4,8% больше, чем годом ранее). Все это по большей части выявляют камеры, так что чем больше их становится на дорогах, тем больше постановлений.

В то же время число нарушений ПДД пешеходами сократилось за год на 20% (до 2,4 миллиона), а штрафов за непропуск пешехода на «зебре» стало меньше на 11,7% (1,5 миллиона). По мнению главы организации «Союз пешеходов» Владимира Соколова, это связано с тем, что штат сотрудников ГИБДД в 2018 году сократили на 5 тысяч человек (и 5 тысяч вакансий), и профилактикой нарушений на пешеходных переходах заниматься просто некому. В будущем проезд автомобилей по «зебре» тоже смогут контролировать камеры. Пока в Москве работают несколько таких в пилотном режиме, но в 2019 году их планируют установить уже 200 штук.

Также стало меньше нарушений в области ОСАГО – просроченный полис или его отсутствие и прочее. В 2018 году их зафиксировали 2,6 миллиона, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Однако исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев считает, что нарушителей меньше не стало, их просто стали меньше выявлять.

А вот штрафов за непристегнутый ремень или отсутствие мотошлема, напротив, стало больше на 3,5% – 2,9 миллиона. Это четвертое по распространенности нарушение ПДД в 2018 году. По словам президента организации «Движение без опасности» Натальи Агре, несмотря на сокращение штата, инспекторы стали уделять этим нарушениям больше внимания, поскольку такая профилактика позволяет снизить тяжесть последствий ДТП.