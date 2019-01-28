Замглавы службы «Модуль-терминал» не будут судить за отравление рабочих в Шушарах. Он заплатил за погибшего рабочего

Примирением сторон закончилось уголовное дело о нарушении требований охраны труда на предприятии в Шушарах, где от ядовитой присадки к дизелю погиб рабочий. Решить вопрос помогли раскаяние и полмиллиона рублей родственникам погибшего.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 28 января, Пушкинский райсуд вынес постановление о прекращении дела и уголовного преследования замначальника производственно-сервисной службы подразделения фирмы «Модуль» Дмитрия Дмитриева. Ему вменяли нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, Дмитриев отвечал за безопасность на производстве, но не справился с обязанностями, в январе прошлого года позволив операторам отмывать бочку от остатков опасного топлива OFI 8863 без шланговых противогазов. В результате один из рабочих потерял сознание внутри цистерны. Напарник попытался его спасти, но надышался ядовитыми парами и умер на месте. Из бочки оператора в бессознательном состоянии вынули сотрудники МЧС, он выжил.

Дмитриев вину признал, в содеянном раскаялся, принес свои извинения, а также возместил потерпевшей стороне причиненный вред в размере 500 000 рублей, добавили в пресс-службе. После этого потерпевшая сторона попросила прекратить дело по примирению сторон.