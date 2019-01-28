«Надо освежить память». Задержанный за хищение картины Куинджи не вспомнил, что делал в день пропажи полотна

Видео задержания подозреваемого в хищении многомиллионной картины «Ай-Петри. Крым» опубликовало МВД РФ 28 января. Мужчина на записи демонстрирует ту же уверенность, что и преступник, покидающий Третьяковскую галерею с полотном в руках.

Фрагмент оперативной съёмки выложен в YouTube. На камеру задержанный заявляет, что не нарушал, не привлекался и понятия не имеет, что стало причиной пристального внимания силовиков. Он называет себя законопослушным гражданином и отрицает причастность к хищению, но на вопросы об алиби ответить затрудняется.

«Я плохо помню, наверное, надо освежить память», – после паузы говорит он.

Ранее МВД РФ обнародовало видео из Третьяковской галереи, где накануне, как предполагается, 31-летний москвич по-хозяйски снимает со стены полотно художника Архипа Куинджи из собрания Русского музея. Наблюдавших за преступлением посетителей он сбил с толку своей уверенностью.

Подозреваемого задержали через сутки в посёлке Заречье Московской области. Он оказался фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков, находящимся под подпиской о невыезде. По предварительной информации, поклонником Куинджи он не является, зато хорошо понимал ценность картины. Её нашли на стройке в Одинцовском районе столицы. Полотно не пострадало.