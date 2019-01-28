Из Бронки в Шушары. РЖД уговаривают чиновников отказаться от идеи строительства логистического центра в Ленобласти

Самый крупный логистический проект в регионе может сменить место прописки. РЖД пытаются перетянуть его от Бронки в Шушары, союзников не видно ни в городе, ни в области.

Сергей Куликов/Интерпресс

Руководство Российских железных дорог сообщило транспортному блоку Петербурга и области о намерении построить транспортно-логистический комплекс в Шушарах. Для чиновников это новость: не так давно они вроде бы договорились реализовывать проект в порту Бронка. Портовый вариант означает, что РЖД придется тратиться на дополнительную железнодорожную ветку, «шушарский» – что и так загруженная существующая ветка просто встанет.

Письмо с пометкой «для информации» и с подписью заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Петра Кацыва в середине января разослала Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (она учреждена Минтрансом и правительствами обоих регионов). Речь в нем идет о планах по реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры», который включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По этому проекту, должна быть построена сеть узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) для обслуживания грузопотоков по транспортным коридорам «Запад-Восток» и «Север-Юг». Суммарная мощность центров – не менее 51,6 млн тонн грузов. Один из них должен располагаться в Северо-Западном федеральном округе в транспортной доступности от одного из портов Финского залива.

Еще недавно казалось, что насчет места чиновники определились. «Фонтанка» писала о заседании рабочей группы Дирекции, по итогам которого был составлен протокол со следующей формулировкой: «Одобрить предложение … о целесообразности создания опорного узлового МТЛЦ на территории СЗФО РФ предположительно на территории Ломоносовского района Ленинградской области в непосредственной близости к МППК «Бронка» и порту Усть-Луга…».

В том заседании участвовали представители Минтранса и Минсельхоза, не говоря о городском и обл–астном правительствах. Новое письмо от РЖД означает, что определенности нет не только по конкретному порту, но даже по региону, в котором расположится логистический центр: Бронка или Шушары. Сейчас чиновникам двух субъектов предлагается высказать «обоснованные предложения по месту размещения ТЛЦ». Но решать будет Минтранс, который координирует федеральный проект силами подведомственного ГКУ «Ространсмодернизация». Согласно Комплексному плану модернизации, северо-западный ТЛЦ начнет строиться в 2019 году, так что вопрос должен решиться совсем скоро.

На данный момент в федеральном бюджете по линии Минтранса предусмотрено около 10 млрд рублей на весь проект «Транспортно-логистические центры». Предполагается также финансовое участие в проекте Минсельхоза, Минобороны, «Почты России» и РЖД. Эти структуры должны встроить в федеральный проект собственные планы по созданию логистических комплексов. Кроме того, к созданию ТЛЦ будут привлечены частные инвесторы, заинтересованные в крупных логистических мощностях.

Сегодня ни один эксперт не готов оценить суммарную стоимость строительства ТЛЦ в СЗФО из-за отсутствия более или менее четких технических параметров. Пока назван лишь один из них – для строительства ТЛЦ требуется участок площадью 1000 гектаров. С учетом инфраструктуры говорят о десятках миллиардов рублей – не удивительно, что вопрос о регионе, где будет располагаться центр, чрезвычайно важен. Ведь речь идет о серьезных налоговых отчислениях в тот или иной бюджет.

Говоря о варианте с Шушарами, авторы письма намекают на поддержку Минэкономразвития. В качестве аргумента называют наличие «действующего грузового двора, развитых транспортных коммуникаций с учетом наличия резервов пропускной способности и свободных земельных участков с возможностью подключения к инженерным сетям». РЖД готовы сразу предоставить под ТЛЦ 30 гектаров земли и называют первые технические характеристики: перевалка около 300 000 20-футовых контейнеров в год и функционирование не менее двух фронтов для поездов в 71 условный вагон и не менее 4-х для поездов в 36 условных вагонов.

В 2018 году в порту Санкт-Петербург перевалили 2,7 млн 20-футовых контейнеров. Таким образом, производительность предлагаемого «Российскими железными дорогами» ТЛЦ составляет 10% контейнерооборота петербургского порта.

К этому стоит добавить, что на протяжении последних 5 лет в РЖД существует собственная программа по созданию общероссийской сети ТЛЦ, в рамках которой предусмотрено создание сухого порта «Балтийский». До сих пор проект финансировался самими РДЖ, а правительство Петербурга регулярно напрягало железнодорожников требованиями вывести грузовые дворы из центра. Например, на территориях бывших дворов в районе Московского и Варшавского вокзалов строились жилые комплексы; предполагается, что на очереди инфраструктура у Финляндского вокзала. Все, что выводилось, – выводилось именно в Шушары. Так что желание РЖД «впихнуть» свой сухой порт в федеральный проект понятно.

Вариант с Бронкой, предложенный Минтрансом, предсказуемо поддерживает ООО «Феникс» (владелец терминала «Порт Бронка»). Его идея: реконструкция железнодорожной станции Бронка, строительство там Южного парка и ТЛЦ с индустриальным парком на 1602 гектарах в Пениковском сельском поселении. В принципе – это планы самого ООО «Феникс», которые оно, как и РЖД, не прочь реализовать в рамках федерального проекта.

Технические характеристики ТЛЦ в случае его размещения рядом с Бронкой пока не называются, однако в сооружение одного только Южного парка «Феникс» готов вложить 9,8 млрд рублей собственных средств. Более того, в будущем «Феникс» планирует переваливать на своем терминале в Бронке 1,9 млн 20-футовых контейнеров в год – так что ТЛЦ под боком ему явно не помешает.

Сегодня в Петербурге и Ленинградской области имеется около 10 логистических комплексов с собственными железнодорожными подъездами, говорит заместитель руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев. По его словам, такие склады не пользуются большой популярностью.

«Если 10 лет назад считалось, что они несут добавочную стоимость, то сегодня большинство игроков рынка понимает, что это не так, – рассказывает эксперт. – Мероприятия по строительству путей и подключению к РЖД крайне затратны, а спрос достаточно низкий. Уже сейчас ряд подобных складов отказались от использования ж/д веток и перестроили их в парковочные зоны и зоны погрузки-разгрузки. Если говорить про заявки, то в год нам поступает не более 2-3-х на аренду склада с ж/д путями». Так что полезность такого грандиозного проекта под вопросом.

В условиях конфликта между РЖД и Минэкономразвития с одной стороны и Минтрансом с другой выбор между Бронкой и Шушарами становится сложным и неудобным для петербургских и областных чиновников.

От председателя смольнинского комитета по транспорту Александра Головина «Фонтанке» так и не удалось добиться ответа на вопрос «Где?». Впрочем, "Фонтанка" ознакомилась с пояснительной запиской, которую Дирекция направила в региональные правительства после посвященного ТЛЦ заседания рабочей группы еще в ноябре. «Правительством Санкт-Петербурга было сформировано предложение в адрес правительства РФ о рассмотрении варианта размещения ТЛЦ в непосредственной близости к ММПК «Бронка» в Ломоносовском районе Ленинградской области», – написано там. В принципе, такая позиция логична: Смольный неоднократно выступал против увеличения грузовых железнодорожных потоков через центр Петербурга, а Шушары – именно такой вариант.

«Расположение ТЛЦ в Ломоносовском районе имеет ряд преимуществ, основные из которых – пересечение грузовых путей из Бронки, Кронштадта и Усть-Луги, – считает руководитель областного управления по транспорту Павел Постовалов. – Принципиальное значение имеет близость к воде, так как контейнерные грузы перемещаются в основном водным путём. Немаловажен вопрос наличия большой территории под размещение, так как проект масштабный. Ну и нельзя не отметить тот факт, что главный железнодорожный ход, на котором стоят Шушары, сейчас испытывает пиковую нагрузку, в отличие от ломоносовского направления».

Похоже, оба региона для размещения будущего логистического центра выбирают Бронку – и, соответственно, Ломоносовский район Ленинградской области. «Российским железным дорогам» это точно не понравится, потому что появление ТЛЦ рядом с Бронкой поставит их перед необходимостью строительства Юго-Западного транспортного обхода, чему железнодорожники давно сопротивляются.

Речь идет о ветке, которая соединит действующие маршруты от Мги до Ивангорода и от Лигово до Лужской. Предполагается, что северная часть Юго-Западного обхода подойдет к Бронке где-то между нынешними железнодорожными станциями Бронка и Калище, а южная вольется в ветку на Мгу около Гатчины. Пропускная способность Юго-Западного обхода – 48 млн тонн грузов в год и 49 пар поездов в сутки. Стоимость этого проекта в актуальных ценах пока никто просчитывал, но, видимо, она и есть причина, из-за которой железнодорожные функционеры предпочитают Шушары.

Константин Шмелев, для «Фонтанки.ру»