Учащихся школы в Полюстрово освободило от урока короткое замыкание в электрощитовой

Учащиеся школы в Красногвардейском районе Петербурга были эвакуированы утром 28 января из-за задымления.

Как рассказали в ГУ МЧС России по городу, сообщение о пожаре поступило в 10:52. В школе №180, которая находится по адресу: улица Маршала Тухачевского, 29, произошло замыкание в электрощитовой. В пресс-службе ведомства отмечают, что горения не было, как и пострадавших.

«Фонтанке» в учебном учреждении подтвердили, что все учащиеся были выведены на улицу, как того требуют инструкции.