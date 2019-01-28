«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут торжественный концерт в честь Дня снятия блокады

Группа компаний «ЦДС»

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС организуют торжественный концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие состоится 30 января в Доме офицеров Западного военного округа.

На торжественное мероприятие приглашены более 450 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В рамках концерта перед гостями выступят заслуженная артистка России Марина Цхай, финалистка телепроекта «Главная сцена» Алена Петровская, солисты балета Михайловского театра заслуженная артистка России Ирина Перрен и Марат Шамиунов, художник песочной анимации Вера Лекомцева, ансамбль танца «Юный Ленинградец» и другие артисты. Ведет торжественный концерт заслуженный артист России Николай Поздеев.

После концерта всем гостям вручат памятные подарки.

«День снятия блокады – один из главных праздников для нашего города. Это день, когда в каждой семье вспоминают своих близких, на долю которых выпали суровые военные годы. Наша благодарность тем, кто отстоял Ленинград и просто смог выжить в то страшное время с годами только растет, ведь каждое новое поколение заново переосмысляет масштаб той трагедии. Поэтому наша компания всегда поддерживала и будет поддерживать такие мероприятия, чтобы еще раз сказать спасибо нашим ветеранам», – сообщила руководитель управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.

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Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица», Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская д. 1/56 лит. А пом. 4-Н, ИНН: 7810190440