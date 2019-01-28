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Общество
28.01.2019 12:20
Печать

«Чиновники в очередной раз опозорили город и себя». В Саратове уволили чиновницу после уборки снега учителями

Начальник районного отдела образования Октябрьского района Саратова лишилась своего поста после того, как фотографии учителей, убирающих снег в мешки, были опубликованы в Сети.

Проверка показала, что саратовские чиновники приняли «самостоятельные решения [отправить педагогов на уборку снега], которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы». Своего поста лишилась глава отдела образования Надежда Минаева, а замглавы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директор школы Ирина Пархоменко получила выговор. Об этом 28 января сообщает  издание «Версия в Саратове».

Городской глава Михаил Исаев также предостерег других чиновников от повторения опыта Минаевой. «Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного – корень подобных казусов», – резюмировал градоначальник.

Не справляющиеся с уборкой снега чиновники, видимо, решили воспользоваться дополнительным ресурсом в виде бюджетников. Так, на территории школы № 95 24 января при 20-градусном морозе прошел так называемый субботник. Фотографии учителей, убирающих снег в мешки, позже разместили в социальных сетях.

 


 

В мэрии попытались оправдаться тем, что привлекли бюджетников к работам за дни отмены занятий. После широкой огласки произошедшего в дело вмешалась руководитель саратовской общественной приемной спикера Госдумы Вячеслава Володина Татьяна Ерохина, которая заявила, что «в очередной раз чиновники, теперь уже от образования, своими действиями, явно не от большого ума, опозорили город и опозорились сами». Глава Саратова Михаил Исаев также осудил подобную практику, призвав всех заниматься своим делом.

Напомним, что привлечение к уборке снега работников образования – это не исключительно саратовское ноу-хау. Так, учителя всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга также вышли  на субботник 12 января.

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