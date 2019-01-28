Российским социальным проектам Росконгресс направит на поддержку 2,5 млн рублей. Среди получивших грант – Петербургский Детский хоспис

Фонд Росконгресс предоставит гранты российским социальным проектам – на их поддержку будет выделено 2,5 млн рублей. Один из отобранных проектов, который получит финансовую помощь, – проект «Право на жизнь – обязанность общества» Санкт-Петербургского Детского хосписа.

Критерии отбора претендентов на гранты были объявлены в рамках работы Лаборатории социальных инвестиций на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году, сообщается на сайте Росконгресса. Проекты отбирались по пяти категориям: социальная сфера, культура, медицина, молодежные инициативы и социальное предпринимательство.

Проекты были отобраны представителями экспертного сообщества некоммерческого сектора и отрасли коммуникаций, социально ориентированных компаний и государственных учреждений, таких как Фонд президентских грантов, Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и др.

В качестве критериев оценки учитывались уникальность проекта, его вклад в развитие выбранного направления работы, социальная значимость и возможность дальнейшего масштабирования проекта на федеральном уровне.

«Сегодня особенно важно, чтобы локальные проекты получали федеральную огласку, а их создатели – своевременную поддержку и признание значимости их работы. Оценивать социальные проекты всегда очень непросто, поскольку сегодня в деятельность НКО вовлечены миллионы талантливых и неравнодушных людей», – прокомментировала Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ.

Грант в номинации «Формирование культуры социальной инклюзии» был присужден Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ). Жюри отметило ее проект — премию «Родительское спасибо». Премия позволяет выявить профессионалов, в том числе из сферы образования, которые внесли наибольший вклад в развитие детей с ментальными и иными нарушениями, оказали помощь их семьям и проявили участие в их жизни.

В номинации «Молодежные инициативы» грант присужден Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова за создание школы моделирования беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях «От молодежных моделей — к арктическим беспилотникам». Школа предоставляет школьникам и студентам техническую и инженерную базу для создания беспилотных летательных аппаратов — от первоначального замысла до изготовления полноразмерных образцов. В дальнейшем созданные модели могут быть использованы государственными учреждениями и крупными компаниями.

Проект «Молекулярно-генетические онкомаркеры в контексте максимальной реализации репродуктивной функции» ФГБУН Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН) отмечен грантом в номинации «Инновационная медицина». Проект направлен на выявление новых онкоассоциированных генов и определению механизмов нарушения их работы при злокачественных образованиях, а также исследование пациентов группы риска при помощи новейших геномных технологий, что позволит в ряде случаев определить, является ли заболевание наследственным, что важно и при планировании семьи, и для определения оптимальной тактики лечения.

Грант в номинации «Постинтернатное сопровождение молодых женщин из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был присужден АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» за реализацию проекта «Маленькая мама». Проект направлен на развитие в Смоленской области системы социальной помощи молодым матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Не остался не замеченным проект «Право на жизнь – обязанность общества», который реализуется Санкт-Петербургским Детским хосписом. Он получил грант в номинации «Социальные коммуникации для продвижения философии паллиативной помощи и участие в её оказании». Основной целью проекта является преодоление общественных стереотипов в отношении детей с тяжелыми заболеваниями, а также популяризация волонтёрства и вовлечение граждан в программы благотворительности.

Отмечается, что торжественная церемония вручения грантов состоится на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года.