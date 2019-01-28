Верховный суд: Власти Петербурга не правы, контракт с «Трансстроем» на строительство депо «Южное» расторгли незаконно

Верховный суд РФ отказался пересмотреть результаты спора между властями Петербурга и АО «Корпорация Трансстрой», чем признал, что контракт с компанией на строительство депо «Южное» стоимостью 6,6 млрд рублей был расторгнут незаконно. Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

Как следует из определения Верховного суда, о котором стало известно 28 января, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) не предоставило достаточно весомых доводов для пересмотра решений предыдущих инстанций.

Ранее ДТС уже трижды проигрывала в суде. После решения Верховного суда «Трансстрой» сможет в судебном порядке взыскать с городских властей убытки, понесенные из-за разрыва контракта, то есть более 3 млрд рублей.

Иск «Трансстроя» был принят 17 января 2017 года. Сам контракт на 6,6 млрд расторгли 7 декабря 2016 года. Смольный утверждает, что подрядчик сорвал сроки работ (сдал в 2016-м работы только на 1 млрд вместо 2 млрд) и не освоил 360 млн рублей аванса. По данным сайта госзакупок, с 2014 года «Трансстрой» исполнил контракт на 3,1 млрд рублей. Соглашение истекало 20 января 2018 года.

Конкурс на достройку депо за 5,5 млрд был объявлен 9 февраля прошлого года. Победителем, вопреки ожиданиям, стал не «Метрострой», который строил все депо до этого, а «ЛенСпецСМУ». Эксперты объясняли это тем, что в качестве формы конкурса выбрали запрос предложений. Сроки выполнения работ сдвинулись на август 2018 года. В настоящее время депо уже готово к эксплуатации, но пока не функционирует из-за задержек в строительстве станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».