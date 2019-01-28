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Строительство
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28.01.2019 12:15
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Группа «Эталон» BIM-лидер по итогам 2018 г.

Группа «Эталон» BIM-лидер по итогам 2018 г.

ГК «Эталон»

НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») назван «BIM-лидером». Это уже четвертая по счету награда, которой удостоена Компания.

Независимые эксперты и члены клуба BIM-лидеров России, созданного по инициативе Autodesk, дали высокую оценку не только научно-техническому центру «Эталон», но и его руководству: генеральному директору Арсентию Сидорову и директору службы комплексного контроля строительства Анастасии Пулатовой.

Статус BIM-лидера получают отечественные архитектурно-строительные компании и эксперты, которые не только добились высоких результатов в работе с помощью технологии BIM, но и активно делятся своими знаниями с другими участниками сообщества и рынка.

Группа «Эталон» была пионером в использовании BIM. Проектирование и строительство жилых комплексов c использованием инновационной технологии началось в 2012 году, что позволило Компании выйти на новый уровень качества проектов. Сегодня Группа «Эталон» максимально использует данную технологию на всех этапах жизненного цикла объектов в Санкт-Петербурге и Москве. Несколько проектов Компании, созданных с применением BIM-технологий, были включены в презентационный ролик мирового поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства – компании Autodesk. В 2017 году НТЦ «Эталон» совместно с Университетом ИТМО разработали программу обучения специалистов в сфере BIM-технологий. Сотрудники Группы «Эталон» являются членами экспертной группы при Министерстве строительства РФ по вопросу поэтапного внедрения технологий BIM в области строительства.

Справка о BIM

Building Information Modeling (BIM) – информационное моделирование зданий и сооружений, результатом которого является цифровая трехмерная модель, содержащая комплексную структурированную информацию об объекте строительства. Этот инструмент позволяет создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график производства работ, формировать электронный паспорт объекта, что создает прекрасные возможности для принятия оптимальных технических решений. BIM охватывает все этапы жизненного цикла сооружения: планирование, проектирование и анализ, составление рабочей документации, строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция.

Справка о ГК «Эталон»

 

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