Повышенная аварийность и пробки в Петербурге сохраняются. В области на неделе ожидается скачок от -20 до +2 градусов

В выходные, 26 и 27 января, ГИБДД зарегистрировала в Петербурге 1056 ДТП, то есть машины бились примерно так же часто, как в будни. Серьёзная авария – 21, пострадали 24 человека, в том числе четыре ребёнка, и один человек (23-летний водитель «Поло») погиб. Эти показатели больше, чем в предыдущие выходные.

В Ленинградской области тоже высокие показатели. Всего 210 ДТП за два дня, серьёзных – 19. Пострадавших 28, в том числе трое детей, погибший один, сообщает 28 января УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте».

Кроме повышенной аварийности выходные отличились повышенной загруженностью улиц. Сегодня на дорогах тоже плотно: сейчас 5 баллов (обычно в это время бывает 4 или 5 баллов), а утром максимальная загруженность, по оценке «Яндекса», достигла 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:38, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 9:44, Пулковское шоссе, 5,7 км, от поворота на Пушкин до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут. 9:20, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 5,5 км, от проспекта Славы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут. 9:23, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут. 9:59, Московское шоссе, 5,3 км, от терминала АКМLogistics до Витебского проспекта. Пробка продержалась 10 минут.

Комитет по благоустройству отчитался о субботней уборке: за сутки с улиц Петербурга вывезли 65 тысяч кубометров снега, днем ранее – 69 тысяч кубометров (самый большой показатель за нынешний сезон). Для борьбы с гололедом за два дня использовано 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси и 50 тонн гранитной крошки. Всего с начала месяца в Петербурге выпало около 90 см снега, сегодня ожидается небольшой снег. Высота снежного покрова с начала сезона приближается к 1,3 метра.

Предстоящая неделя будет непростой для дорожников. После вчерашнего снегопада службы, отвечающие за региональные трассы Ленинградской области, направили основные силы на прометание дорог и тротуаров, сегодня идет активный вывоз снега и обработка дорог противогололедными материалами. А с 28 января по 3 февраля столбик термометра покажет от -20 до +2 градусов по Цельсию. Снегопады ожидаются во вторник и среду.

«В такой ситуации особое внимание, помимо очистки проезжей части, будет уделено сбросу снежных валов по краям дорог. Это необходимая мера: таким образом мы не дадим скапливаться воде на покрытии, которая в момент перехода температуры от плюса к минусу будет замерзать. ДРСУ выданы все необходимые задания», — пояснил председатель дорожного комитета Юрий Запалатский.

За минувшие выходные от снега и наледи убрано почти семь тысяч километров областных дорог и четыре тысячи километров обочин. Работало 350 единиц спецтехники. Особое внимание дорожники уделили трассе Санкт-Петербург – Морье, где вчера прошел юбилейный международный марафон «Дорога жизни», рассказывает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.