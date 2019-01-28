В аэропорту Кольцово машина с бортовым питанием врезалась в Boeing. Пассажиров забрал резервный борт

Вылет лайнера авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Шарджа отменили из-за неудачной стыковки спецавтомобиля с фюзеляжем. Питание в салон если и попало, то не пригодилось — туристов на отдых отправили запасным бортом. Повреждённый самолёт ждёт ремонта.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия» 28 января, инцидент произошёл во время подготовки рейса FV-5661, который должен был вылететь из екатеринбургского Кольцово накануне утром. Спецавтомобиль аэропорта, доставлявший на борт питание, повредил воздушное судно в районе задней левой двери.

Специалисты во время осмотра зафиксировали сквозное отверстие и отстранили Boeing от полёта. Пассажиров в салоне во время происшествия не было. За ними оперативно направили резервный самолёт, который доставил их в Шарджа на 4,5 часа позже намеченного срока. Обратный рейс в Екатеринбург опоздал на пять часов.

Перелёт повреждённого Boeing 737-800 во Внуково намечен на сегодня.

«В компании изучают причины случившегося. Не исключено, что расходы по восстановлению лётной годности будут выставлены виновной стороне», – добавил официальный представитель авиакомпании.