Алтайская чиновница отделалась замечанием за слова о завышенных требованиях учителей с зарплатой в 9 тысяч рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил замечание главе департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой, которая обрела известность после своего интервью о необходимости адекватного взгляда на жизнь молодых специалистов.

«Каждый из нас должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет все правительство края», – цитирует 28 января выступление Томенко ТАСС.

По его словам, региональным чиновникам необходимо «тщательней продумывать свои формулировки». При этом он подчеркнул, что задача краевых властей – это повышение заработной платы.

Алтайская чиновница ранее назвала завышенными требования учителей, которые не хотят получать 9 тысяч рублей. «Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе», — так Екатерина Четошникова описала ситуацию с молодыми специалистами в крае. При этом она отметила, что ее умозаключения рождены из личного опыта, так как ей «не всегда думалось о зарплате» во время карьеры.

Слова Четошниковой стали не первым высказыванием чиновника на социальную тему, которое вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Так, осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты.

24 января спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление о том, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца только для женщин не старше 29 лет.