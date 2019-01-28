В Интернете появилось видео кражи картины Куинджи. Вор сбил с толку посетителей музея своей уверенностью

Видео кражи полотна художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи появилось в Сети 28 января. На кадрах музейный вор действует настолько уверенно, что на него почти никто не обращает внимания.

кадр из видео/YouTube/Телекомпания ТВК

Мужчина в чёрном подходит вплотную к экспонату, изображая задумчивость. Затем он по-хозяйски снимает полотно «Ай-Петри. Крым» со стены и уносит его. На вора обратили внимание лишь несколько мужчин, которые, впрочем, не предприняли никаких действий.

Картина из собрания Русского музея была похищена 27 января из Третьяковской галереи. Подозреваемого нашли и задержали менее чем через сутки. Им оказался мужчина 31 года, ранее задерживавшийся по делу о незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, он пошёл на кражу исключительно из корыстных побуждений. Картину он спрятал на стройке в Одинцовском районе. Похищенное полотно не пострадало, но на выставку вряд ли в скором времени вернётся, так как приобщено к делу в качестве вещдока.