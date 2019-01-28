Выезд на встречку на пустой дороге в Петербурге отправил в больницу троих

Три человека пострадали в результате ночной аварии в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 4:20 на проспекте Обуховской Обороны, 53, мужчина 1959 года рождения за рулём Lada Largus, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Газелью» под управлением мужчины 1965 года рождения.

Сам предполагаемый виновник невредим. Из «Газели» госпитализировали водителя и двух его пассажирок, женщин 1961 и 1993 годов рождения. В состоянии средней тяжести они были доставлены в НИИ имени Джанелидзе.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.