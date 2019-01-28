Антон Зингаревич возвращается в Петербург. Дело по выводу 2,5 млрд МТС Банка и Глобэксбанка прекратили, арест и розыск сняли

В Москве прекращено уголовное дело в отношении сына крупного петербургского бизнесмена Бориса Зингаревича. Более двух лет глава холдинга «Энергостройинвест» Антон Зингаревич не мог вернуться из Лондона в связи с заочным арестом. Его и генерального директора предприятия обвиняли в мошенничестве при использовании кредитов, полученных из двух российских банков. «Фонтанка» выяснила, на каком судебном уровне принято решение об отсутствии состава преступления.

По информации нашего издания, 28 декабря 2018 года следователь Следственного департамента МВД России прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении 36-летнего главы ГК «Энергостройинвест-холдинг» Антона Зингаревича и 47-летнего генерального директора холдинга Константина Шишкина. Также Антону Зингаревичу отменили международный розыск и заочный арест.

Антон Зингаревич//Andrew Matthews/РA Photos/ТАСС

«Мы долго доказывали следствию и суду, что в действиях Антона Зингаревича и Константина Шишкина отсутствует состав преступления. Мы и обратились в Следственный департамент МВД с ходатайством о прекращении уголовного дела. Тем более что суд в апелляционном постановлении установил ключевое – отсутствие в уголовном деле доказательств совершения преступления», – прокомментировал «Фонтанке» Алексей Добрынин – партнер-руководитель уголовной практики коллегии адвокатов Pen&Paper, защищающей Антона Зингаревича и Константина Шишкина.

Уголовное дело в отношении Антона Зингаревича – главы ведущей компании России по строительству магистральных подстанций и линий электропередач ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ), сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича, возбудили летом 2016 года. Вторым подозреваемым стал гендиректор ЭСИХ Константин Шишкин.

По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую сумму 2,5 миллиарда рублей из подконтрольных им организаций. Часть полученных при кредите от МТС Банка денег, по мнению следствия, была потрачена на содержание принадлежащего Зингаревичу хоккейного клуба «Атлант», остальные выведены за границу.

Предпринимателю заочно предъявили обвинение по делу о мошенничестве в июле 2016 года. Его также объявили в международный розыск. Однако на тот момент бизнесмен находился в США, с которыми у России не заключен договор о выдаче обвиняемых и подозреваемых. А после переехал в Лондон.

После этого ЭСИХ признали банкротом, а его имущество пошло с молотка. Клуб «Атлант» остался без финансирования и прекратил свое существование. Однако с банками после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение, реструктурировав на длительный срок долг компании. Безусловно, этими процессами руководил отец Антона – Борис Зингаревич, являющийся одним из самых заметных бизнесменов Петербурга.

Несмотря на это, суд в ноябре 2017 года приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО «Энергостройинвест-холдинг» Константина Шишкина. Однако апелляционная инстанция в июне 2018 года отменила это решение.

По данным «Фонтанки», в начале июня 2018 года определением судебной коллегии по уголовным судам Московского городского суда приговор в отношении Шишкина отменен, мера пресечения в виде заключения под стражу также аннулирована. По сути, суды указали на то, что в действиях генерального директора Шишкина нет мошенничества, так как заемные деньги перечислялись на счета подконтрольных ЭСИХ компаний. То есть внутри холдинга, что является хозяйственной деятельностью. Также средства уходили на погашение кредитных обязательств ЭСИХ перед другими банками. Отсюда, по мнению судов, вменять Шишкину и, следовательно, и Антону Зингаревичу хищения, а заодно и действия, направленные на сокрытие хищений, – незаконно.

«Фонтанке» также стало известно, что в ходе суда апелляционной инстанции в материалы дела легло ходатайство представителя потерпевшей стороны – МТС Банка. В документе указано, что более МТС Банк не имеет каких-либо претензий к организациям, подконтрольным ЭСИХ.

Несмотря на протесты Генеральной прокуратуры, в кассационной инстанции Верховный суд РФ в середине ноября 2018 года отказал высшему надзирающему органу. В результате 28 декабря уголовное дело, как в отношении Константина, так и в отношении Антона Зингаревича, было прекращено в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления. Заметим, это произошло ровно через 26 месяцев с момента начала уголовного преследования.

«Мы, безусловно, довольны, поскольку для нас с самого начала было очевидно, что нельзя гражданско-правовые отношения рассматривать через призму уголовного права», – добавил журналисту нашего издания Алексей Добрынин.

По данным нашего издания, следствие признало за Антоном Зингаревичем и Константином Шишкиным право на реабилитацию и, следовательно, возмещение вреда.

Насколько нам известно, Антон Зингаревич все еще находится в Лондоне.