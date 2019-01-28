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Спорт
28.01.2019 11:31
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Неизвестные завесили весь центр Петербурга плакатами в поддержку Кокорина

Акцию в поддержку арестованного нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина провели неизвестные. Утром в понедельник, 28 января, центр города оказался завешен плакатами в поддержку игрока.

На них изображен сам футболист, подпись «Своих не бросаем» и хештег #СашаМыСТобой. Кто именно стоит за акцией, неизвестно. На листовках отсутствуют какие-либо опознавательные знаки.

В то же время отметим, что та же самая фотография была опубликована 27 января в инстаграме Кокорина с тем же хештегом. Также сообщалось, что с 28 января по 6 февраля в Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных (брат Кокорина тоже находится под стражей).

Фото: Артём Кузьмин/"Фонтанка.ру"

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

Ранее стало известно, что Кокорин испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По мнению защитников футболиста, ему может понадобиться операция на недолеченном колене.

Фото: Артём Кузьмин/"Фонтанка.ру"

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