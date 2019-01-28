«Победа» прекращает летать в Хельсинки с 1 февраля

Российский бюджетный авиаперевозчик «Победа» не продержался на финском направлении и четырёх месяцев. Авиакомпания прекращает полёты из Москвы в Хельсинки с 1 февраля. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Победы», такое решение было принято из соображений «оптимизации эффективности».

«Рейсы в Хельсинки приостановлены с 1 февраля в рамках оптимизации эффективности программы полётов. Клиентам отменённых рейсов выполняется полный возврат денежных средств или индивидуально подбираются альтернативные варианты перелётов», – сообщила пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

Российский лоукостер открыл ежедневные полёты между Москвой и Хельсинки 5 октября 2018 года. За это время, по данным авиакомпании, на маршруте было перевезено 27 тысяч пассажиров.

На маршруте остаются «Аэрофлот» и Finnair – каждый с вылетом из Шереметьево трижды в день. В то время как «Победа» закрывает рейс из-за неэффективности, Finnair наращивает число кресел на российском направлении. Ранее компания анонсировала увеличение количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург в апреле 2019 года до четырех в день.

Пассажиропоток между Хельсинки и Россией, по данным аэропорта финской столицы, за 2018 год вырос на треть (30,5%), то есть на 120 тысяч человек.