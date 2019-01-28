Центробанк заявил об ускорении инфляции в Петербурге. В первую очередь дорожают продукты

Центральный банк сообщил о том, что в Петербурге увеличился темп роста цен. Годовая инфляция выросла на 0,4 процентных пункта и в декабре прошлого года составила 3,9%.

«Ускорение роста цен отмечалось по всем компонентам инфляции, при этом основной вклад внесло увеличение темпа роста цен продуктов питания (с 3,2% в ноябре до 4% в декабре). Темпы роста цен на непродовольственные товары повысились с 4,1% в ноябре до 4,3% в декабре, на услуги – с 3,1% до 3,3%», – отметили в регуляторе 28 января.

В ЦБ при этом добавили, что в целом инфляция в Северо-Западном федеральном округе в 2018 году составила 4,1% (против 3,6% в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года), то есть сложилась несколько ниже, чем по России в целом (4,3%).

В декабре инфляция увеличилась главным образом из-за повышения цен на продовольствие (до 4,5% с 3,3% в ноябре), в основном за счет плодоовощной продукции, мясных продуктов и яиц. Среди овощей больше всего выросли цены на капусту. Удорожание связано с более ранним исчерпанием ее запасов в овощехранилищах страны по сравнению с 2017 годом с учетом качества урожая и сокращения посевных площадей. На цену мясных продуктов повлияли те же факторы, что и в целом по России: повышение цен на сырье, корма и топливо. Ускорение темпов роста цен на яйцо обусловлено главным образом удорожанием кормов для птицы.

Увеличение годовых темпов роста цен отмечено также на непродовольственные товары – с 3,9% в ноябре до 4,1% в декабре 2018 года. Наибольший вклад в него внесли медицинские товары: среди них высока доля импортной продукции и зарубежных компонентов, которые чувствительны к колебаниям валютного курса рубля, наблюдавшимся во второй половине года.

Годовой рост цен на услуги несколько увеличился (с 3,5% в ноябре до 3,8% в декабре). В частности, повысились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта, а также туристические услуги с учетом увеличения расходов на топливо, отложенной индексации тарифов, изменения валютного курса рубля, а также планируемого повышения НДС с 1 января 2019 года.