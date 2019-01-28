Акции компаний Дерипаски выросли на торгах после снятия санкций США
Стоимость ценных бумаг «Русала» и En+ выросла на почти 10% на Московской бирже после того, как американский минфин снял ограничения с компаний Олега Дерипаски.
На открытии торгов акции «Русала» поднялись до 34,80 рубля, однако затем опустились до 33 рублей. Ценные бумаги En+ взлетели до 612,5 рубля.
Ранее акции компаний Олега Дерипаски показали рост в 5% и на Гонконгской фондовой бирже, которая открылась раньше Московской.
Справка:
В декабре 2018 года стало известно, что минфин США готов снять санкции с компаний En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней, поскольку Олег Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю в компаниях, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ должна снизиться с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.