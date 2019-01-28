В канун 75-летия снятия блокады Ленинграда Группа «Эталон» организовала памятные мероприятия

Пресс-служба ГК «Эталон»

27 января 1944 года наш город был полностью освобожден от вражеских захватчиков. В этом году вся страна, а в особенности петербуржцы, отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Сколько бы ни прошло времени с этого события, память о нем навсегда останется в сердцах жителей нашей страны. Накануне знаменательной даты Группа «Эталон» организовала ряд памятных мероприятий.

24 января сотрудники Группы «Эталон» посетили Администрацию Московского района, где во главе с Председателем Совета Ветеранов Московского района Кокуриным Владимиром Юрьевичем поздравили блокадников, собравшихся на праздничный концерт, который прошел в невероятно теплой и душевной атмосфере. После концерта представители Компании вручили ветеранам цветы и подарки.

В этот же день в Невском районе сотрудники Группы совместно с учащимися школы № 690, строительством которой занималась компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), возложили цветы к мемориалу героическим защитникам Ленинграда вблизи ЖК «Ласточкино гнездо». Школьники прочли стихи о блокаде и почтили память погибших минутой молчания.

25 января в сквере ЖК «Московские ворота» прошла памятная акция возложения цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам завода им. И. Е. Егорова («Вагонмаш»), который был установлен АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на бывшей территории завода.

Коллектив Группы «Эталон» поздравляет всех жителей Санкт-Петербурга с этим великим праздником и выражает глубочайшую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Родины, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, чей подвиг подарил нам мирное небо над головой и сохранил наш город. Примите в этот важный для каждого из нас день искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия!

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Ласточкино гнездо» – застройщик ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://mirndv-lastochkino-gnezdo.ru/documentation

ЖК «Московские ворота» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/