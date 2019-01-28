«Не отдадим!» Большинство россиян не поддерживают передачу Курильских островов Японии

Всего 14% граждан России хотели бы, чтобы для заключения мирного договора часть Курильских островов перешла японской стороне.

Подавляющее большинство респондентов заявили, что знают о претензиях Японии на четыре южных острова Курильской гряды. 77% опрошенных не хотели бы, чтобы часть территории России отдали соседям. Такие данные 28 января приводятся Всероссийским центром изучения общественного мнения в опросе под названием «Курильские острова – не отдадим!».

Больше половины россиян (51%) считают, что для выработки «взаимоприемлемого решения» не стоит торопиться с заключением мирного договора.

На встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ президент России Владимир Путин заявил, что решение по Курилам должно быть поддержано населением двух стран. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Япония признает маловероятным сценарием получение большей части островов Южных Курил. Мирный договор с Россией можно заключить в обмен на Шикотан и Хабомаи.