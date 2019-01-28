«Не отдадим!» Большинство россиян не поддерживают передачу Курильских островов Японии
Всего 14% граждан России хотели бы, чтобы для заключения мирного договора часть Курильских островов перешла японской стороне.
Подавляющее большинство респондентов заявили, что знают о претензиях Японии на четыре южных острова Курильской гряды. 77% опрошенных не хотели бы, чтобы часть территории России отдали соседям. Такие данные 28 января приводятся Всероссийским центром изучения общественного мнения в опросе под названием «Курильские острова – не отдадим!».
Больше половины россиян (51%) считают, что для выработки «взаимоприемлемого решения» не стоит торопиться с заключением мирного договора.
На встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ президент России Владимир Путин заявил, что решение по Курилам должно быть поддержано населением двух стран. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Япония признает маловероятным сценарием получение большей части островов Южных Курил. Мирный договор с Россией можно заключить в обмен на Шикотан и Хабомаи.
Справка:
Курильские острова перешли к России в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Несмотря на то что мирный договор между Россией и Японией все это время не был подписан, японская сторона считает острова своими северными территориями. Россия настаивает на том, что Курилы – это неотъемлемая часть Российской Федерации. В 2006 году президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на островах. В 2018 году Путин предложил заключить мирный договор, на что Абэ ответил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, считает, что это японцам необходимо принять позицию РФ, а именно признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Курилами. В ноябре президент Путин после встречи с Абэ в Сингапуре сообщал, что Токио готов был бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года.