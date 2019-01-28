Главный тренер «ПСЖ»: Искал Паредеса в душевой, в раздевалке, у врачей, но его нигде нет
Главный тренер французского футбольного клуба «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал задерживающийся переход полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса.
«Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей, но его нигде нет!» – заявил Тухель в эфире Canal+.
«Зенит» и «ПСЖ» договорились о переходе 24-летнего полузащитника Леандро Паредеса за 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. Сам футболист также подписал контракт на 4,5 года с парижанами. Официальная презентация должна была состояться в воскресенье, 27 января, но объявление задерживалось.
В итоге стало известно, что спортивный директор французской команды Антеру Энрике в последний момент захотел вернуться к обсуждению некоторых деталей трансферного договора, который, казалось, уже был согласован всеми сторонами. Позже Paris United уточнил, что Энрике заново поднял вопрос о сумме комиссионных для агентов Паредеса и обсуждает с ними этот пункт контракта. Договоренности между клубами, достигнутые ранее, остаются в силе.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.