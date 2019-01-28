Главный тренер «ПСЖ»: Искал Паредеса в душевой, в раздевалке, у врачей, но его нигде нет

Главный тренер французского футбольного клуба «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал задерживающийся переход полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса.

«Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей, но его нигде нет!» – заявил Тухель в эфире Canal+.

«Зенит» и «ПСЖ» договорились о переходе 24-летнего полузащитника Леандро Паредеса за 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. Сам футболист также подписал контракт на 4,5 года с парижанами. Официальная презентация должна была состояться в воскресенье, 27 января, но объявление задерживалось.

В итоге стало известно, что спортивный директор французской команды Антеру Энрике в последний момент захотел вернуться к обсуждению некоторых деталей трансферного договора, который, казалось, уже был согласован всеми сторонами. Позже Paris United уточнил, что Энрике заново поднял вопрос о сумме комиссионных для агентов Паредеса и обсуждает с ними этот пункт контракта. Договоренности между клубами, достигнутые ранее, остаются в силе.

