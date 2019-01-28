Украденная из Третьяковки картина Куинджи не повреждена, но на выставку может не вернуться

Похищенное полотно Куинджи не повреждено, но может не вернуться на выставку в Третьяковскую галерею. Картина «Ай-Петри. Крым» станет вещественным доказательством в уголовном деле.

Об этом 28 января сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, ее состояние нормальное», – приводит агентство слова своего собеседника.

Источник также добавил, что живописное полотно будет вещественным доказательством в уголовном деле. А это значит, что картина не вернется на выставку.

Напомним, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из собрания Русского музея была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходит выставка работ художника. Преступление было совершено в день рождения мастера, и многие увидели в нем подтекст, особенно учитывая, что на полотне был изображен Крым.

Менее чем через сутки силовики заявили о задержании подозреваемого в подмосковном поселке Заречье. Им оказался мужчина 31 года, ранее задерживавшийся по делу о незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, в его действиях не было идеологии, – только корысть. Злоумышленник спрятал произведение искусства на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где его и нашли полицейские.