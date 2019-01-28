В Петербурге поддержат благотворительный проект имени Павла Солтана «Мы можем»

В Санкт-Петербурге 1 февраля состоится вечер «Не говори – делай» в поддержку Всероссийского благотворительного проекта имени Павла Солтана «Мы можем».

«Мы можем» – фестиваль творчества детей и молодёжи с ограниченными физическими возможностями из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Впервые фестиваль прошёл в марте 2016 года. Организатором выступил благотворительный дом «Добрые люди», основанный спортсменом и предпринимателем Дмитрием Борисовым. Значительную поддержку проекту оказал зампред Законодательного Собрания Петербурга Павел Солтан. Тогда в конкурсе приняли участие представители разных районов города и Ленинградской области. После этого было принято решение вывести проект на общероссийский уровень. Подготовка к новому этапу снова проходила при поддержке Павла Солтана. После трагической гибели депутата в августе 2016 года было принято решение присвоить конкурсу его имя.

Главная отличительная черта проекта – дети с ограниченными возможностями выступают в дуэтах с известными артистами и музыкантами. Проект поддерживают Олег Газманов, Сати Казанова, Василий Герелло, Дана Соколова и многие другие известные артисты.

В этом году в качестве почетных гостей мероприятия выступят победители, финалисты и участники популярного телевизионного проекта «Битва экстрасенсов», а также известный гипнолог, парапсихолог, участник телешоу на Первом канале Иса Багиров, известная певица Афина, не менее известный музыкальный деятель Алексей Цветнов (диджей Цветкоff) и многие другие медийные персоны.

В рамках вечера с творческими номерами выступят подопечные благотворительного дома «Добрые люди», участники главного благотворительного проекта России «Мы можем». Все средства, вырученные с билетов, будут перечислены на счёт благотворительного дома «Добрые люди» и пойдут на реализацию проекта «Мы можем», который состоится в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года.

Более подробно о программе вечера «Не говори – делай», о гостях и участниках, а также о билетах можно узнать в официальном паблике мероприятия.