Россиянам хотят предложить заработать на продаже персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил поправки в закон «Об информации», которые предусматривают свободную продажу пользовательских данных. Об этом 28 января сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить свободное их обращение на рынке. Россияне смогут зарабатывать на продаже своих данных от 15 до 60 тысяч рублей в год, предлагая их бизнесу. Предприниматели смогут покупать данные при наличии согласия на их обработку, отчисляя процент от сделки. Если россияне не будут давать согласие, то их данные будут исключать из оборота.

Директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович в комментарии изданию рассказала, что вариант проекта еще не заключительный, перед внесением в Госдуму его вновь будут обсуждать.

При этом глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит считает, что оценка возможных доходов россиян завышена.

В Роскомнадзоре не смогли оперативно прокомментировать инициативу ФРИИ.