Прокуратуре Фрунзенского района не понравилась платная горка у ТРЦ «РИО», теперь её готовятся демонтировать

Прокуратура Фрунзенского района поспособствовала закрытию гигантской горки у ТРЦ «РИО» на улице Фучика. Сотрудников надзорного органа смутил небезопасный выкат. Об этом 27 января сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Горка на земле торгово-развлекательного центра была установлена перед Новым годом. Индивидуальный предприниматель А. В. Исаенко взял в аренду участок, на котором и возвёл коммерческую конструкцию, похожую на трамплин. Создатели называют свой объект «уникальным» и даже придумали для него бренд «Горки Северной столицы». На официальном сайте конструкция продаётся. Стоит такая горка 6 миллионов рублей.

Прайс на услуги тоже размещён. Час катания в выходные здесь стоил 600 рублей, прокат ватрушки был включён. Также петербуржцы могли оплатить отдельные спуски. Например, 1 спуск в выходной день стоил 200 рублей, 10 – 1100. Дополнительно необходимо было докупить ски-пасс.

При проверке горки прокуратура руководствовалась ГОСТом. Исходя из правил, конструкция должна быть оборудована надлежащим выкатом, а при её эксплуатации необходимо наличие разработанного обоснования безопасности.

«Проверка показала, что функционирование этой катальной горки, при условии сохранения такой ее конструкции, которая не предусматривает в настоящее время безопасный выкат, влечет угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратура района объявила индивидуальному предпринимателю и руководству ТРЦ «РИО» предостережения о недопустимости нарушений закона», – сообщает прокуратура Петербурга.

К слову, на сайте «Горок Северной столицы» есть видео с демонстрацией конструкции на Фучика. На кадрах человек съезжает с горки, но при этом ни разу не зафиксирован момент его доезда до конца выката. В то же время в нескольких метрах от ледяной трассы находится забор из металлической сетки.

С учётом предостережения прокуратуры руководство ТРЦ «РИО» приняло решение о расторжении договора аренды участка с предпринимателем Исаенко. Сейчас горка закрыта и готовится к демонтажу.