В Крыму облили краской памятник «Вежливым людям». Вандалу грозит уголовное дело

Нетрезвый мужчина облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе в минувшее воскресенье, 27 января. Монумент отмыли коммунальные службы, полиция решает вопрос уголовного дела о вандализме.

Правоохранительные органы смогли задержать вандала. Его возраст и мотивы поступка не уточняются. Известно, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает 28 января РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольгу Кондрашову.

Памятник «Вежливым людям» установили в Симферополе в 2016 году в честь воссоединения Крыма с Россией. Монумент располагается возле здания парламента Крыма. Монумент представляет собой скульптуру военного, девочки с цветами и кота.

Крым стал российским регионом по итогам референдума весной 2014 года. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.