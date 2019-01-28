Военные пробили 11-метровый затор на Бурее после обрушения сопки в реку

Затор глубиной 11 метров удалось пробить в Бурейском водохранилище военным в результате подрыва — третьего по счету. Для того чтобы устранить последствия декабрьского обрушения сопки в Хабаровском крае, уже пришлось использовать десятки тонн инженерных боеприпасов. Но полностью завал пока не ликвидирован.

О ходе работ утром 28 января сообщили в министерстве обороны. Военному ведомству поручил устранить последствия ЧП на Дальнем Востоке президент Владимир Путин.

«В районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину», – отметили в пресс-службе.

Чтобы подорвать очередной слой обрушенных скальных пород, по всей длине затора было заложено около 20 тонн тротила.

Также военные инженеры прокладывают дорогу от населенного пункта Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения — это около 80 км. Большинство пути уже проделано, осталось около 10 км.

В Минобороны отметили: за последние два дня в район схода скальных пород армейские вертолеты доставили около 60 тонн инженерных боеприпасов. К выполнению задач привлекается более 500 человек.