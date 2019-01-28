18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-14°C
/ Завтра: -6
$ 65.92р
74.63р
13:11 28.01.2019
Расширенный поиск

Общество
28.01.2019 09:28
Печать

Военные пробили 11-метровый затор на Бурее после обрушения сопки в реку

Затор глубиной 11 метров удалось пробить в Бурейском водохранилище военным в результате подрыва — третьего по счету. Для того чтобы устранить последствия декабрьского обрушения сопки в Хабаровском крае, уже пришлось использовать десятки тонн инженерных боеприпасов. Но полностью завал пока не ликвидирован. 

О ходе работ утром 28 января сообщили в министерстве обороны. Военному ведомству поручил устранить последствия ЧП на Дальнем Востоке президент Владимир Путин.  

«В районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину», – отметили в пресс-службе.

Чтобы подорвать очередной слой обрушенных скальных пород, по всей длине затора было заложено около 20 тонн тротила.

Также военные инженеры прокладывают дорогу от населенного пункта Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения — это около 80 км. Большинство пути уже проделано, осталось около 10 км. 

В Минобороны отметили: за последние два дня в район схода скальных пород армейские вертолеты доставили около 60 тонн инженерных боеприпасов. К выполнению задач привлекается более 500 человек. 

Справка:

Режим ЧС был введен в Хабаровском крае после окончания новогодних каникул, хотя обрушение сопки произошло еще 11 декабря. В реке Бурее начал расти уровень воды, в среднем на несколько сантиметров в сутки. Глава района Алексей Маслов отметил, что в этот период он должен быть ниже примерно на четыре метра.

Насчет причин схода сопки существуют разные версии. В МЧС и других службах придерживаются версии об оползне, Маслов настаивает на падении метеорита. Центр космической гидрометеорологии «Планета» зафиксировал в районе завала тепловую аномалию.

Первый взрыв военные провели 22 января, он позволил им снять первый пласт обвала глубиной 3,5 метра. Второй подрыв был проведен 25 января, порода была пробита на глубину 6 метров. Уже подготовлен подрыв следующего слоя скальных пород затора, заложено около 20 т тротила.

23 января ученые уточнили параметры оползня на Бурее: его объем составляет 24,5 млн куб. м, высота - от 7,5 до 46 метров, длина - 800 метров. Основная часть находится под водой.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
28.01.2019 12:42

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут торжественный концерт в честь Дня снятия блокады

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС организуют торжественный концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ГК «Эталон»
28.01.2019 12:15

Группа «Эталон» BIM-лидер по итогам 2018 г.

НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») назван «BIM-лидером». Это уже четвертая по счету награда, которой удостоена Компания.
Пресс-служба ГК «Эталон»
28.01.2019 10:53

В канун 75-летия снятия блокады Ленинграда Группа «Эталон» организовала памятные мероприятия

27 января 1944 года наш город был полностью освобожден от вражеских захватчиков. В этом году вся страна, а в особенности петербуржцы, отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?
ГК "КВС"
25.01.2019 17:26

Компания «КВС» заняла 3 место в ТОП Застройщиков Ленинградской области

Компания «КВС» вошла в тройку ТОП Застройщиков Ленинградской области по объему вводу жилья в 2018 году по данным единого реестра застройщиков. Всего в Ленинградской области было оценено 40 строительных компаний.
ГК "КВС"
25.01.2019 17:04

Правильные помещения для правильного бизнеса

01 марта 2019 года компания «КВС» рада распахнуть двери своего нового бизнес-центра класса «B+» «Мельник» по адресу: ул. Профессора Качалова, д.7, литера А.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 15:55

В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад

23 января 2019 года состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Девелопер проекта – ГК «Полис Групп». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ГК «Эталон»
25.01.2019 12:27

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 11:50

В 2018 году продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м

СК «Полис Групп» подвела итоги работы в 2018 году. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 95 415 кв. м (2925 квартир).
Группа компаний «ЦДС»
25.01.2019 11:38

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино».
«Главстрой Санкт-Петербург»
25.01.2019 11:35

В ЖК «Юнтолово» открылся новый медицинский центр

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии центра «ИНВИТРО». Одна из крупнейших в России медицинских компаний начала свою работу в отделении на Юнтоловском проспекте.
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.