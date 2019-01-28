Военные пробили 11-метровый затор на Бурее после обрушения сопки в реку
Затор глубиной 11 метров удалось пробить в Бурейском водохранилище военным в результате подрыва — третьего по счету. Для того чтобы устранить последствия декабрьского обрушения сопки в Хабаровском крае, уже пришлось использовать десятки тонн инженерных боеприпасов. Но полностью завал пока не ликвидирован.
О ходе работ утром 28 января сообщили в министерстве обороны. Военному ведомству поручил устранить последствия ЧП на Дальнем Востоке президент Владимир Путин.
«В районе обвала на Бурейском водохранилище были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину», – отметили в пресс-службе.
Чтобы подорвать очередной слой обрушенных скальных пород, по всей длине затора было заложено около 20 тонн тротила.
Также военные инженеры прокладывают дорогу от населенного пункта Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения — это около 80 км. Большинство пути уже проделано, осталось около 10 км.
В Минобороны отметили: за последние два дня в район схода скальных пород армейские вертолеты доставили около 60 тонн инженерных боеприпасов. К выполнению задач привлекается более 500 человек.
Справка:
Режим ЧС был введен в Хабаровском крае после окончания новогодних каникул, хотя обрушение сопки произошло еще 11 декабря. В реке Бурее начал расти уровень воды, в среднем на несколько сантиметров в сутки. Глава района Алексей Маслов отметил, что в этот период он должен быть ниже примерно на четыре метра.
Насчет причин схода сопки существуют разные версии. В МЧС и других службах придерживаются версии об оползне, Маслов настаивает на падении метеорита. Центр космической гидрометеорологии «Планета» зафиксировал в районе завала тепловую аномалию.
Первый взрыв военные провели 22 января, он позволил им снять первый пласт обвала глубиной 3,5 метра. Второй подрыв был проведен 25 января, порода была пробита на глубину 6 метров. Уже подготовлен подрыв следующего слоя скальных пород затора, заложено около 20 т тротила.
23 января ученые уточнили параметры оползня на Бурее: его объем составляет 24,5 млн куб. м, высота - от 7,5 до 46 метров, длина - 800 метров. Основная часть находится под водой.