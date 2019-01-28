США сняли ограничения с компаний Дерипаски. Его самого оставили в санкционном списке

США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски «Русал», EN+ и «Евросибэнерго». Об этом говорится в сообщении американского минфина.

В Минфине указали, что ограничения сняли только с компаний, сам бизнесмен Олег Дерипаска остается в санкционном списке.

En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Минувшей весной под санкциями США, помимо Олега Дерипаски, оказались Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и другие.

В декабре 2018 года стало известно, что минфин США готов снять санкции с компаний En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней, поскольку Олег Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю в компаниях, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ должна снизиться с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

В то же время американская пресса ставит под вопрос утверждение, что условия сделки по снятию санкций с российских алюминиевых компаний являются «наказанием». Договоренность Белого дома с Дерипаской позволит освободить россиянина от долгов «в сотни миллионов долларов», написала The New York Times. В издании утверждают, что сделка «оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях».

Недовольство договорённостями администрации США с Олегом Дерипаской в середине января высказал и американский конгресс, приняв специальную резолюцию.