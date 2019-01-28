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Общество
28.01.2019 08:46
Печать

В России увеличатся социальные выплаты. Индексация начнется с 1 февраля

Пособия и компенсации инвалидам, ветеранам проиндексируют с 1 февраля на 4,3%. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина 28 января.

«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043», — говорится в пояснительной записке.

В тексте документа сообщается, что коэффициент будет действовать с 1 февраля.

Индексация коснется выплат, пособий и компенсаций, предназначенных для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми, а также выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В 2018 году коэффициент индексации составлял 1,025.

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