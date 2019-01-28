Эхо Нового года. Петербургский подросток едва не лишился руки из-за взорвавшейся петарды

Школьники продолжают калечиться пиротехникой. На сей раз несчастный случай произошёл в Центральном районе, на улице Фурштатской.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 27 января к дому №12 подъехала «скорая». Врачи примчались к 12-летнему подростку, у которого петарда разорвалась прямо в руке.

По информации ГУ МВД РФ по городу и области, мальчик получил множественные рваные раны правой кисти, его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, две недели назад другой петербургский школьник принёс петарду домой, чтобы вскрыть её. Опыт закончился травмами.