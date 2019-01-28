Подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи задержали. Нашли и полотно

Подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи задержали в Подмосковье. Похищенное полотно обнаружили, сообщила 28 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, задержанному 31 год. Его задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на стройке в Одинцовском районе, где ее и нашли полицейские.

«По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений. подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ и на момент задержания находился под подпиской о невыезде», – рассказали в МВД.

Похититель мог действовать с сообщником, которого ищут.

Полиция возбудила по факту кражи «Ай-Петри. Крым» уголовное дело. Полотно Куинджи из коллекции Русского музея накануне было похищено с временной выставки в Третьяковской галерее. Злоумышленники сняли картину, вынули ее из рамы и унесли, не вызывая никаких подозрений — их приняли за сотрудников музея. Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев заявил «Фонтанке», что «никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это происходит». И сказал, что он пока не выяснил — была ли застрахована картина.

Подробности злоключений картины читайте в материале «Украли «Крым». Как в Третьяковке средь бела дня похитили картину Русского музея».