В Новосибирске, Хакасии и Алтайском крае пошла волна сообщений о минировании школ и больниц

Анонимные звонки о минировании ряда заведений, в том числе школ и больниц, получили экстренные службы Хакасии, Алтайского края и Новосибирской области 28 января.

«С половины девятого утра поступило уже более десятка сообщений. Такие сообщения поступают. Пожарно-спасательные подразделения реагируют, выезжают», – сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

По данным МЧС, сообщения о минировании поступили в Барнаул и другие города региона.

Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали и в Новосибирской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона. Эту информацию проверяют местные полицейские, проводится эвакуация и обследуются ряд учреждений.

Предыдущий всплеск «телефонного терроризма» о минировании социально значимых объектов был зафиксирован 25 января в регионах Сибири и Дальнего Востока, где помимо школ и больниц в пятницу пришлось проверять и административные здания. В Улан-Удэ из-за звонков о заложенных бомбах были эвакуированы правительство и парламент Бурятии, а также городская мэрия. В Чите, Якутске и Благовещенске эвакуировали здания мэрии.

В Иркутске электронные письма о минировании получили 11 школ. Эвакуация также проводилась больницах, поликлиниках и торговых центрах нескольких населенных пунктах региона.

Сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров также зафиксировали в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и населенных пунктах Приморского края.