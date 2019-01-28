Трансфер Паредеса откладывается. 40 млн евро повисли в воздухе
Завершение сделки по переходу полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в парижский «ПСЖ» откладывается. Как сообщает в воскресенье, 27 января, Paris United, спортивный директор французской команды Антеру Энрике в последний момент захотел вернуться к обсуждению некоторых деталей трансферного договора, который, казалось, уже был согласован всеми сторонами.
Еще в субботу, 27 января, «ПСЖ» должен был провести фотосессию с Паредесом, а сегодня официально объявить о переходе. Теперь же процесс может затянуться на неопределенное время.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с ПСЖ о продаже Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Сам футболист также договорился с парижанами о личном контракте, который будет рассчитан на 4,5 года. Семья Паредеса уже несколько дней находится в Париже, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в социальных сетях жены 24-летнего полузащитника.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.