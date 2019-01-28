Трансфер Паредеса откладывается. 40 млн евро повисли в воздухе

Завершение сделки по переходу полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в парижский «ПСЖ» откладывается. Как сообщает в воскресенье, 27 января, Paris United, спортивный директор французской команды Антеру Энрике в последний момент захотел вернуться к обсуждению некоторых деталей трансферного договора, который, казалось, уже был согласован всеми сторонами.

Еще в субботу, 27 января, «ПСЖ» должен был провести фотосессию с Паредесом, а сегодня официально объявить о переходе. Теперь же процесс может затянуться на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с ПСЖ о продаже Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Сам футболист также договорился с парижанами о личном контракте, который будет рассчитан на 4,5 года. Семья Паредеса уже несколько дней находится в Париже, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в социальных сетях жены 24-летнего полузащитника.