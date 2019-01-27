Украли «Крым». Как в Третьяковке средь бела дня похитили картину Русского музея

Третьяковская галерея не сберегла картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Произведение из собрания Русского музея «ушло» с временной выставки в неизвестном направлении. И не исключено, что в компании дорогой шубы – пропажа именно этого предмета из гардероба, по информации СМИ, стала поводом для вызова полиции. Возврат картины, с учетом ее сюжета, комментаторы в Интернете уже нарекли делом государственной важности.

Архип Куинджи/«Ай-Петри. Крым», 1898 -1908 гг.

Пока петербуржцы во главе с президентом страны переживали впечатления от парада на Дворцовой площади, в Москве затевалось выдающееся по своей дерзости преступление. Вор пришел на выставку Архипа Куинджи и, цинично позаимствовав у героев картины «Старики-разбойники» способ и девиз — «всегда говорить только правду», — не скрываясь, вынес воскресным вечером картину с экспозиции. Снимал со стены уверенно, не торопясь, чем произвел впечатление, что является музейным работником. Публика, среди которой оказались вездесущие блогеры, ничего не заподозрила. И только увидев взволнованную смотрительницу с охранником, поняла, что же произошло и удивилась: «А что, так можно было?»

Соцсети Третьяковской галереи сообщают, что пропажу в Инженерном корпусе обнаружили примерно в 18.00. Народу в залах было полно: выставка пользовалась повышенной популярностью, СМИ писали о постоянных очередях, часы работы продлили до 21.00. Теперь о том, как «добавленное время» может сгубить всю игру, знают не только футболисты.

«Предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы, — рапортует Третьяковка в Facebook. — В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова тут же прибыла на место. О случившемся были оперативно проинформированы Министерство культуры РФ и дирекция Государственного Русского музея. Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи».

При этом музей не забывает тут же указать, что «выставка продолжает работать согласно графику, указанному на сайте».

В Русском музее из трех стадий принятия неизбежного пока находятся на первой — отрицании.

«Это крайне ужасная история, но подождем информации — что фантазировать, — прокомментировал случившееся «Фонтанке» завотделом живописи второй половины XIX века – начала XXI веков Владимир Леняшин. — Это печаль. Я надеюсь, что сейчас сообщат, что ее перехватили — будем радоваться. Может, она в Третьяковке находится, ее не вынесли».

По его словам (разговор проходил около 21.45), с администрацией столичного музея Русский со своей стороны не связывается.

«У них и без нас хлопот много», — поясняет доктор искусствоведения.

По данным из генерального каталога Русского музея, картина «Ай-Петри. Крым» была написана в 1890-е годы, имеет формат 39 на 53 сантиметра, бумага на холсте, масло, поступила в Русский музей в 1930 году из Общества художников имени А.И. Куинджи.

«Это достаточно известная работа — как все работы Куинджи у нас в музее, она очень хорошая», — говорит Леняшин, добавляя, что никаких легенд вокруг нее нет, но даже если бы в музее таких работ была тысяча — «все равно плохо, что украли».

На циничную просьбу журналиста оценить примерную стоимость подобных работ на арт-рынке специалист ответил с возмущением.

«В нашем музее вещи обладают ценностью, а не ценой, — подчеркнул он. — Это ущерб нашей культурной традиции, нравственным основам. Музей — это как храм!»

Не взялся оценивать стоимость украденной работы в диалоге с «Фонтанкой» и директор Русского музея Владимир Гусев. Он также не смог сразу уточнить, застрахована ли работа, и какова сумма страховки. В пресс-службе ГРМ попросили «Фонтанку» подождать с ответом до утра.

Зато с готовностью взялся поговорить о возможной цене похищенного коллекционер Андрей Васильев.

«Куинджи — дорогой художник, — признал он. — Но эстимейт в данном случае зависит от размера. Метровый Куинджи может стоить под миллион долларов. Если верить информации из открытых источников, где говорится, что размеры «Крыма» — 39 на 53 сантиметра, — то эстимейт составит примерно 200 – 250 тысяч долларов».

Нетрудно предположить, что при любом исходе этого «чрезвычайного происшествия», как описали случившееся в Третьяковке, последствия для картины будут.

«На мороз и нам-то плохо, и им тоже, — подтвердил опасения «Фонтанки» Владимир Леняшин. — Может, конечно, ее положили в «хрустальный ларец» и унесли — но мне от этого не легче. Бывает же, что они берегут вещь, чтобы продать».

Против надежд музейщика у коллекционеров — свои практические доводы.

«Навскидку могу сказать, что это не коммерческая кража: действовал какой-то безумец, — возражает Андрей Васильев. — Потому что такую вещь вообще невозможно продать, она на 100 процентов каталогизирована. Помните, из Эрмитажа украли «Бассейн в гареме» Жана Леона Жерома, а потом картину подбросили Зюганову, в приёмную ЦК КПРФ? В Нью-Йорке похожим образом украли картину «Над Витебском» Марка Шагала, а через несколько месяцев подбросили. Причём ответственность на себя взяла едва ли не Организация освобождения Палестины. В случае с Куинджи — тоже ситуация явно не меркантильного плана. Ни один аукцион, ни одна галерея, ни один вменяемый коллекционер не согласится на предложение купить такую вещь — либо откажется, либо позвонит в полицию… Может, вор сделал это на спор, чтобы понравиться девушке?»

Оттенок авантюризма в этом живописном скандале усиливает тот факт, что кража произошла… в день рождения Архипа Куинджи. Уроженец Мариуполя греческого происхождения, будущий мастер пейзажной живописи появился на свет 27 января 1842 года.

Комментаторы в соцсетях, как только появились новости о происшествии, сразу заметили, что выбор работы мог быть не случаен: украли-то именно «Крым». Интернет заполнился политическими шутками, а задорные коммерсанты, как водится, оперативно пристроились к хайпу. «Крым, который всегда с тобой», — предлагает свои услуги сайт по продаже авиабилетов.

Впрочем, на этом список курьезов не заканчивается: в СМИ уже просочилась информация, что полиция прибыла на место и стала просматривать записи с камер вовсе не из любви к искусству и персонально к Архипу Ивановичу: правоохранительные органы прибыли разыскивать пропавшую из гардероба шубу (ее судьба также неизвестна).

Пока разные сотрудники Русского музея по-разному отвечали на вопрос «Фонтанки» о том, была ли картина застрахована, в Минкульте даже оценили страховую стоимость работы — в 12 миллионов рублей. Это чуть более трети стоимости реставрации картины «Иван Грозный и его сын Иван», что была повреждена — и также в Третьяковке — весной 2018 года.

Глава департамента музеев Владислав Кононов в беседе с «Фонтанкой» отказался говорить о возможных дисциплинарных мерах в отношении руководителей музеев.

«Кража произошла около 18.00. Сейчас работает Третьяковка, сама директор находится на месте. Министерство культуры, соответственно, тоже работает, — прокомментировал он. — Завтрашнее утро я начинаю в Третьяковке. Первоочередная задача — найти похищенную работу Куинджи. Обсуждение всего остального — почему так случилось, почему охранные меры не сработали — будет не сегодня. Соответствующие выводы также будут сделаны позже».

Не торопится с выводами и Владимир Гусев. «Время от времени это происходит», — произнес он.

Алина Циопа, Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»