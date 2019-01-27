Салютом завершилось празднование Дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Салют завершил празднование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января.

Установленные у Петропавловской крепости орудия произвели 30 залпов в честь героев, отстоявших город в годы Великой Отечественной войны.

На Дворцовой площади в этот день состоялось мультимедийное представление «Салют над Ленинградом». Картины блокадного города, хроника вражеского наступления и обороны Ленинграда ожили на фасаде Главного штаба, который превратился в гигантский панорамный экран.

Северную столицу в памятную дату посетил президент Владимир Путин. Глава государства заглянул в самый большой частный музей «Ленрезерв», где построили полномасштабную улицу осажденного города. После получасовой экскурсии Путин перекинулся парой слов с ветеранами и поделился впечатлением с журналистом из кремлёвского пула. «Сильное. Молодцы организаторы», – сказал он на выходе.

Начался день с минуты молчания на Дворцовой площади, где проходил Ленинградский парад. В небе горожане наблюдали истребители пилотажной группы «Стрижи».