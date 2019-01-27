Салютом завершилось празднование Дня полного освобождения Ленинграда от блокады
Салют завершил празднование 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января.
Установленные у Петропавловской крепости орудия произвели 30 залпов в честь героев, отстоявших город в годы Великой Отечественной войны.
На Дворцовой площади в этот день состоялось мультимедийное представление «Салют над Ленинградом». Картины блокадного города, хроника вражеского наступления и обороны Ленинграда ожили на фасаде Главного штаба, который превратился в гигантский панорамный экран.
Северную столицу в памятную дату посетил президент Владимир Путин. Глава государства заглянул в самый большой частный музей «Ленрезерв», где построили полномасштабную улицу осажденного города. После получасовой экскурсии Путин перекинулся парой слов с ветеранами и поделился впечатлением с журналистом из кремлёвского пула. «Сильное. Молодцы организаторы», – сказал он на выходе.
Начался день с минуты молчания на Дворцовой площади, где проходил Ленинградский парад. В небе горожане наблюдали истребители пилотажной группы «Стрижи».
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Справка:
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Военные потери при защите и освобождении города составили около полумиллиона человек, свыше 600 тысяч ленинградцев умерли от голода. За массовый героизм и мужество Ленинграду присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января - День воинской славы России, официальное название «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».