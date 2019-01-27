«Не исключено, что были сообщники». В полиции рассказали, что картину Куинджи похищали минимум двое человек

В краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи принимали участие двое человек. Об этом 27 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В хищении картины участвовали два человека. Они ее сняли со стены. Не исключено, что были сообщники», – заявил собеседник издания.

Он уточнил, что посетители и музейные работники на злоумышленников не обратили внимания. В Третьяковской галерее продолжают работать сотрудники полиции, однако «с большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея», – рассказал источник ТАСС. И подчеркнул, что полотно — небольших размеров: 39 на 53 см.

Напомним, ранее стало известно, что полотно Куинджи из коллекции Русского музея похищено с временной выставки в Третьяковской галерее. Злоумышленники сняли картину, вынули ее из рамы и унесли, не вызывая никаких подозрений — их приняли за сотрудников музея. Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев заявил «Фонтанке», что «никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это происходит». И сказал, что он пока не выяснил — была ли застрахована картина.