СМИ: Из Третьяковской галереи на глазах у посетителей похитили картину Куинджи из коллекции Русского музея

Из Инженерного корпуса Третьяковской галереи похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Об этом 27 января пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что злоумышленник действовал дерзко: он подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Окружающие были уверены, что это сотрудник музея. Только спустя несколько минут стало понятно, что произошло.

Архип Куинджи/«Ай-Петри. Крым», 1898 -1908 гг.

В соцсетях очевидцы подтверждают эту историю. В ГУ МВД по Москве заявили, что информация о происшествии проверяется. Очевидцы сообщают, что на выходе из Третьяковки всех посетителей обыскивают.

Всё, что осталось от "Крыма" Куинджи в ГТГ pic.twitter.com/CuEcZ9S6tE — zord (@zord18) January 27, 2019

Пресс-секретарь галереи Анна Котляр заявила радиостанции «Говорит Москва», что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения, поскольку «не владеет информацией».

Отметим, картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была привезена в столицу из Петербурга: она входит в коллекцию Русского музея.