Полицейский из Пскова отбивался от компании петербуржцев, не выдержал и нажал на курок. Пуля угодила в друга

Полицейский из Пскова вышел на петербуржцев с травматическим пистолетом. Но долго держать оборону горожанам не пришлось. Стрелок оказался неудачлив.

Как стало известно «Фонтанке» 27 января, накануне, в субботу, около четырёх утра сотрудник уголовного розыска псковской полиции в компании приятеля из Калининграда прогуливался по проспекту Энергетиков. У девятого дома гости города повстречались с местными. Построить конструктивный диалог не удалось, обе стороны перешли к силовым аргументам. Отступать 33-летний старший лейтенант полиции не хотел, в драке достал травматический пистолет. Одолеть противника всё равно не удалось, под прицелом возникла рука соратника.

31-летнего пострадавшего с пулевым ранением левой кисти увезли в Александровскую больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили. Петербуржцы встречу не забыли, в полицию Красногвардейского района поступило заявление. В город на Неве прибыл сотрудник отдела собственной безопасности УМВД по Псковской области, ему предстоит оценить действия полицейского.