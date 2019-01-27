Вратарь «Зенита» Лодыгин ушел в «Олимпиакос»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин сменил клуб. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 28-летний футболист на правах аренды перешел в греческий «Олимпиакос».

Лодыгин успешно прошел медосмотр в Афинах и подписал контракт с греческим клубом. Напомним, что мать игрока – гражданка Греции. Голкипер даже выступал за молодежную сборную этой страны, пока не был заигран за Россию на взрослом уровне.

В составе «Зенита» голкипер стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Лодыгин провел в составе сине-бело-голубых 164 матча, за национальную сборную в качестве игрока «Зенита» — 11 встреч. В сезоне-2018/19 Лодыгин сыграл за петербургский клуб всего один официальный матч: в квалификации Лиги Европы он пропустил четыре мяча от минского «Динамо». В ответном матче «Зениту» пришлось героически спасаться на пустом стадионе.