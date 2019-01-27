Происшествия
В Гааге из-за взрыва обрушились три дома. Из-под завалов достают людей, идет спасательная операция
В центре Гааги обрушились фасады трех домов. Об этом 27 января сообщает RTL Niuews.
27 января 2019 г.
Причиной обрушения мог стать взрыв газа, сообщили в пожарной службе. Из-под завалов уже вытащили троих человек, спасательная операция продолжается. Пока нет сведений о погибших в результате инцидента. Существует опасность обрушения зданий, предупредили спасатели, эвакуируют всех жителей и соседних домов.
De hulpdiensten komen nog steeds in grote aantallen aan op de #JanVanDerHeijdenstraat #DenHaag. Nog niks bekend over het aantal slachtoffers. Meerdere brandweerwagens vanuit Leidschendam en Leidschenveen zijn nog onderweg. pic.twitter.com/Zs76J1QarA— Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.