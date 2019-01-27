«Подвигу твоему, Ленинград». Дворцовая отмечает День освобождения от блокады световым шоу
Картины блокадного города, хроника вражеского наступления и обороны Ленинграда оживают на фасаде Главного штаба в Петербурге, который в юбилейную годовщину полного освобождения от фашистской блокады стал гигантским панорамным экраном для мультимедийного представления.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 27 января первые зрители начали собираться к шести часам вечера. Ещё утром перед Зимним маршировали военные и проходили танки, и теперь Дворцовая площадь снова стала центром событий. Время до начала шоу подмерзающие горожане коротали, прыгая на месте и наблюдая за подготовкой реконструкторов.
Военной точности не хватило, и позывные «Город над вольной Невой» дали старт мультимедийному представлению «Салют над Ленинградом» на 15 минут позже семи.
Сцены на здании Главного штаба возвращают в довоенный Ленинград, под завывание сирен воздушной тревоги переносят в осаждённый город, погружают в холод и мрак блокадной зимы и показывают живое, вопреки всему, искусство. Благодаря телемосту собравшимся показывают фрагменты концертов в Капелле и Большом зале Филармонии, доносятся звуки Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича.
На фоне светового шоу сотни реконструкторов в исторической форме разыгрывают сцены из повседневной жизни военной поры.
Завершится представление парадом военной техники и акцией «Свеча в окне». «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию.
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Справка:
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Военные потери при защите и освобождении города составили около полумиллиона человек, свыше 600 тысяч ленинградцев умерли от голода. За массовый героизм и мужество Ленинграду присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января - День воинской славы России, официальное название «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».