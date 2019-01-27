На трассе в Вологодской области опрокинулся автобус, ехавший в Петербург

Автобус, который следовал из Весьегонска в Петербург, опрокинулся на трассе в Вологодской области. Об этом 27 января сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«В 14:00 мск на 316-м км дороги А-114 Вологда – Новая Ладога водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Volvo, совершил съезд с дороги влево по ходу движения с последующим опрокидыванием. Пострадали два пассажира», – заявили в ГИБДД.

Всего в автобусе было 30 пассажиров. При этом в пресс-службе УМВД по региону уточнили, что, по их данным, пострадал всего один человек — он госпитализирован с переломом кисти. У второй обратившейся за помощью медики травм не обнаружили.