Российская команда выиграла лыжную эстафету на Кубке мира впервые за шесть лет

Сразу две российские команды заняли призовые места в мужской эстафете 4×7,5 километра на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне в воскресенье, 27 января. Россияне не выигрывали в эстафетах на этапах Кубка мира по лыжным гонкам с декабря 2013 года.

Первое место заняла номинально вторая российская сборная, в состав которой вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Серебро досталось номинально первой сборной в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Они отстали от лидеров на 20,8 секунды. Третье место заняли норвежцы с отставанием 35,8 секунды.

В последний раз россияне одерживали победу 8 декабря 2013 года на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).